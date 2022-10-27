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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил руководство страны за поддержку в период мобилизации

Меры поддержки мобилизованных перечислил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

В первую очередь глава региона поблагодарил руководство страны за поддержку Псковской области на федеральном уровне. «Благодарю руководство страны за серьезный адресный пакет мер поддержки на федеральном уровне. На региональном уровне мы его дополняем, в первые дни мы открыли Центр помощи семьям мобилизованных, он работает с 12:00 до 20:00, туда можно обратиться и по телефону 122», – отметил он.

Каждому мобилизованному в Псковской области выплачивается 50 тысяч рублей при средней зарплате в регионе в 33 тысячи рублей. Также семьи мобилизованных были освобождены от транспортного налога, сняты ограничения по лошадиным силам на два года. Семьи с детьми освободили от оплаты питания в школах и детских садах. Адресно оказывается помощь по устройству детей в дошкольные учреждения и школы.

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