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Общество

Псковский губернатор объяснил причину ошибок при мобилизации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил причину ошибок при частичной мобилизации. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой ходу мероприятий по частичной мобилизации в регионе.

Глава региона подтвердил, что были десятки случаев, когда людей призывали ошибочно, и объяснил, что это связано с неактуальностью баз военкомата. 

«Проблема в том, что, к сожалению, на сегодняшний день база военкоматов не актуализирована. Мы сейчас занимаемся совместно с военкомом, накладываем наши базы различные: медицинские, ГИБДД и т. д. Мы накладываем одну на одну, сверяем данные, адреса прописки и актуализируем эту базу, чтобы не было перекосов», — подчеркнул он. 

По словам главы региона, в основном ошибочная мобилизация касалась людей с несовершеннолетними детьми и граждан, имеющих проблемы по здоровью. «Мы в ручном режиме с каждым таким обращением разбирались», — сказал он и отметил, что в подобных случаях разбирались с привлечением областной и военной прокуратуры. 

Ранее губернатор сообщил, что частичная мобилизация в Псковской области закончится через несколько дней.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

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