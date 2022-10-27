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Общество

После ввода в эксплуатацию экотехнопарка все псковские свалки рекультивируют

После выстраивания соответствующей логистики с экотехнопарком в Палинском районе все свалки в Псковской области будут рекультивированы и закрыты. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов, отвечая на вопрос заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко. 

Сергей Грахов отметил, что уже разрабатываются проекты рекультивации закрытых на сегодняшний день свалок. Он обратил внимание на то, что экотехнопарк находится в центре области. «Автопоезда будут загружаться на мусороперегрузочных станциях из мусоровозов малой вместимости. Мы прорабатываем вопрос, кто их будет строить и кто будет оператором» - пояснил он.

Оператором экотехнопарка будет концессионер. Такие объекты подлежат контролю, и контролеров там будет достаточно много, отметил Сергей Грахов. 

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