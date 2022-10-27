Александр Котов — о строительстве экотехнопарка: Реакция на ошибки должна быть жесткой

13:38, 27 октября 2022, ПАИ

«Чувствительной» для населения назвал тему строительства экотехнопарка в Палкинском районе председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов в ходе парламентского часа.

«У нас печальная история: за какой бы участок ни брались, везде встречали жесткий отпор населения, который подогревался политическими партиями: «Яблоко», «Справедливая Россия», теперь КРПФ. Но не надо поджигать людей до того, как мы не увидели проект, говорить, что район превратится в свалку, что будут размещать отходы из соседних регионов», — пояснил он, передает корреспондент ПАИ.

Он выразил непонимание, зачем заранее запускать непроверенную информацию в СМИ и соцсетях, и подчеркнул, что на данный момент перед областным Собранием в рамках контрольных полномочий стоит задача рассмотреть проект, экологическую экспертизу и варианты использования переработанного мусора. «А вот если мы видим ошибки и нарушения законодательства - наша реакция должна быть жесткой и публичной», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что строительство объекта должно быть завершено в 2024 году. Также в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланирована ликвидация псковской городской свалки. В ближайшее время Псков объявит конкурс на рекультивацию свалки, объем софинансирования из средств федерального бюджета составит по 178,3 млн в 2022-2023 годах.