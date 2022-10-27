Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов — о строительстве экотехнопарка: Реакция на ошибки должна быть жесткой 

«Чувствительной» для населения назвал тему строительства экотехнопарка в Палкинском районе председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов в ходе парламентского часа.

«У нас печальная история: за какой бы участок ни брались, везде встречали жесткий отпор населения, который подогревался политическими партиями: «Яблоко», «Справедливая Россия», теперь КРПФ. Но не надо поджигать людей до того, как мы не увидели проект, говорить, что район превратится в свалку, что будут размещать отходы из соседних регионов», — пояснил он, передает корреспондент ПАИ.

Он выразил непонимание, зачем заранее запускать непроверенную информацию в СМИ и соцсетях, и подчеркнул, что на данный момент перед областным Собранием в рамках контрольных полномочий стоит задача рассмотреть проект, экологическую экспертизу и варианты использования переработанного мусора. «А вот если мы видим ошибки и нарушения законодательства - наша реакция должна быть жесткой и публичной», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что строительство объекта должно быть завершено в 2024 году. Также в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланирована ликвидация псковской городской свалки. В ближайшее время Псков объявит конкурс на рекультивацию свалки, объем софинансирования из средств федерального бюджета составит по 178,3 млн в 2022-2023 годах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

Тариф на услугу по обращению с ТКО у псковичей будет льготным
27 октября 2022

Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область
27 октября 2022

Мобилизованных жителей Псковской области освободили от транспортного налога
27 октября 2022

Пресс-конференция с эндокринологом проходит в медиацентре ПАИ
27 октября 2022

Регулировать вопросы занятости в Псковской области будет отдельный закон
27 октября 2022

В псковский экотехнопарк не будут свозить мусор из других регионов
27 октября 2022

Михаил Ведерников поблагодарил руководство страны за поддержку в период мобилизации
27 октября 2022

Статистику ДТП в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...