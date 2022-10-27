В Пскове могут появиться дроны для контроля дорожной обстановки
Дроны для контроля дорожного движения и фиксации нарушений могут появиться в Пскове. Об этом сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
По его словам, это зависит от гособоронзаказа. Если такой приказ поступит, то сотрудники Госавтоинспекции будут использовать беспилотных аппаратов.
Ранее сообщалось, с начала года в Пскове произошло 1637 ДТП с материальным ущербом, превышающим минимальную сумму страховых выплат.
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