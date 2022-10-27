Мобилизованный невельчанин попросил волонтёров поздравить маму с юбилеем

16:21, 27 октября 2022, ПАИ

Мобилизованный житель Невельского района попросил волонтёров поздравить маму с юбилеем. Об этом сообщается в Telegram-канале добровольческого объединения «Мы вместе».

«Моей маме исполняется 65 лет, хотелось бы, чтобы ее поздравили», - написал мужчина. Добровольцы организовали поздравление мамы солдата, вручили ей подарок и передали пожелания от сына. Именинница напоила гостей чаем.

Напомним, сегодня стало известно, что частичная мобилизация в Псковской области закончится через несколько дней.