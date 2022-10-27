Псковская школьница получила благодарность Правительства РФ

19:07, 27 октября 2022, ПАИ

Школьница из Новосокольников Ксения Сидорова получила благодарственное письмо Правительства Российской Федерации за волонтёрскую деятельность и помощь в проведении голосования в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Награду ей вручил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в медиацентре ПАИ. Также благодарственным письмом Правительства Российской Федерации наградили руководителя регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алесю Михачеву.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Отметим, что более 44 тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании за выбор территорий для благоустройства. Во многом это случилось благодаря волонтёрам. Всего в Псковской области было зарегистрировано 226 добровольцев.