К ремонту улицы Индустриальной в Пскове приступили дорожники

11:56, 28 октября 2022, ПАИ

К обновлению асфальтового покрытия на улице Индустриальной в Пскове приступили дорожники. Ее отремонтируют на участке от улицы Новаторов до Литейной.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Ранее в своем Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин сообщал, что на весну 2023 года запланировано устройство тротуаров вдоль Индустриальной. Также рабочие сделают финишный слой покрытия, укрепят обочины и восстановят газоны. Таким образом, контракт будет исполнен почти на год раньше срока.

«Более 4 км разбитых дорог уйдут в прошлое», — отметил Борис Елкин.