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Культура

Проекты зон охраны ОКН Пскова вынесут на широкое обсуждение

Завершается разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Пскова. Об этом сообщает Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

Цель разработки проектов - обеспечение объектов культурного наследия зонами охраны в соответствии с современными требованиями законодательства РФ. 

Проекты выносятся на публичное и открытое обсуждение для общественного контроля и обеспечения участия граждан, представителей общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций и профессионального сообщества.

Организатором обсуждения выступает ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников». Предложения к проектам зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в Пскове, могут быть направлены организатору на адрес электронной почты: zonyohranypskov2022@yandex.ru.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о разработке охранных зон объектов культурного наследия в Пскове.

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