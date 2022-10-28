Одни расстройства: почему возникает тяжелый стресс и как с ним бороться

17:12, 28 октября 2022, ПАИ

Согласно данным международных исследований, до 61% людей в разные периоды жизни сталкиваются с травматическими событиями, которые потенциально могут быть причиной развития ПТСР (посттравматического стрессового расстройства).

Об актуальной медико-социальной проблеме современности – посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) поговорили с главным внештатным психиатром Псковской области Михаилом Мироновым.

Что такое ПТСР? Почему возникает расстройство?

ПТСР является психическим расстройством, которое возникает после воздействия мощного стрессового фактора, который в большинстве случаев несет в себе угрозу жизни и благополучию человека. Посттравматическое стрессовое расстройство включено в МКБ-10 «реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации» (F 43.1). «Характерной чертой этой группы расстройств является их отчетливая экзогенная природа. То есть причинная связь с внешним стрессором, без воздействия которого психические нарушения не проявились бы. Типичными тяжелыми стрессорами являются боевые действия, природные и транспортные катастрофы, несчастный случай, присутствие при насильственной смерти других, разбойное нападение, пытки, изнасилование, пожар», - рассказал главный психиатр региона Михаил Миронов.

Факторы, способствующие развитию заболевания

Фактором психосоматических расстройств в целом является стресс. Формирование расстройства определяется действием ряда факторов: интенсивность стресса, социальная ситуация, в которой он действует, личностные особенности жертвы и ее биологическая ранимость. По словам психиатра, особенностями характера, располагающими к развитию ПТСР, являются эмоциональная неустойчивость, повышенная тревожность и незрелость личности.

Как проявляется посттравматическое расстройство?

Посттравматическое расстройство характеризуется общим притуплением чувств (эмоциональная анестезия, чувство отдаленности от других людей, потеря интереса к прежним занятиям, невозможность испытывать радость, нежность, оргазм) или чувство унижения, вины, стыда, злобы. По словам внештатного психиатра, в картине заболевания возможны состояния вплоть до ступора, в которых вновь переживается травматическая ситуация, приступы тревоги, иллюзии и галлюцинации, снижение памяти, сосредоточения и контроля побуждений.

«При острой реакции возможна частичная или полная диссоциативная амнезия эпизода. Могут быть последствия в виде суицидных тенденций, а также злоупотребления алкоголем и другими психоактивными веществами. Жертвы изнасилований и разбойных нападений не отваживаются в течение разного по длительности периода выходить на улицу без сопровождения», - пояснил Михаил Миронов.

Переживание травмы становится центральным в жизни больного, меняя стиль его жизни и социальное функционирование. В затяжных случаях пациент становится фиксированным не на самой травме, а на ее последствиях.

«Иногда появление симптоматики бывает отставленным на разный период времени, это касается и нарушений адаптации, где симптомы не обязательно снижаются при прекращении стресса. Повторные непроизвольные переживания психотравмирующей ситуации, так называемый flash back, могут появляться только через несколько лет после перенесенной травмы. Интенсивность симптоматики может меняться, усиливаясь при дополнительном стрессе», - отметил Михаил Миронов.

У людей с ПТСР часто возникают соматические и психосоматические расстройства - хроническое мышечное напряжение, повышенная утомляемость, мышечно-суставные и головные боли, язвы желудка, боли в области сердца.

Диагностика посттравматического стрессового расстройства

Всегда при подозрении на ПТСР врач должен расспросить больного о возникавших в прошлом психотравматических событиях. При первом же затрагивании этой темы больной может дать аффективную реакцию, которая скажет специалисту по меньшей мере столько же, сколько можно сказать словами. Эта реакция может состоять в нарастающей слезливости, свидетельствующей о довольно глубоком внутреннем чувстве стыда. Слезливость нередко дополняется избеганием контакта глазами, возбуждением, появлением враждебности.

Клиническая картина обычно включает в себя следующие симптомы:

- Нарушения сна. При ПТСР возникают необычно живые или правдоподобные ночные кошмары. Больные могут просыпаться в поту или в возбуждении, возможно крича или издавая иные звуки, стискивая или нападая на своих партнеров в постели.

- Социальное избегание, дистанцирование и отчуждение от других, включая близких членов семьи. При несоответствии прежнему складу личности такого рода поведение должно наводить на подозрение о наличии ПТСР.

- Изменения поведения, эксплозивные вспышки, раздражительность или склонность к физическому насилию над другими людьми.

- Злоупотребление алкоголем или наркотиками, особенно для «снятия остроты» болезненных переживаний, воспоминаний или чувств.

- Антисоциальное поведение или противоправные действия. При отсутствии такого поведения в подростковом возрасте следует думать о диагнозе ПТСР.

- Депрессия, суицидальные мысли или попытки к самоубийству.

- Высокие уровни тревожной напряженности или психологической неустойчивости.

Неспецифические соматические жалобы (например: головная боль, боли в области сердца, кишечные расстройства, общая слабость и др.).

При ПТСР появляются переживания, тревога и напряжение, которые связаны с травмирующей ситуацией. Они повторяются в любое время суток: в мыслях, воспоминаниях и сновидениях. Возникают флешбэки - человек «переносится» в прошлую ситуацию, заново очень ярко переживает ее, перестает ориентироваться в реальности. Могут продолжаться от нескольких секунд до нескольких часов. Человек замыкается в себе, теряет интерес к работе и общению, избегает любых упоминаний о случившемся (действия, места, разговоры), становится тревожным и эмоционально заторможенным.

Внутренняя напряженность приводит к усталости, апатии. Ухудшается память, внимание. Человек становится рассеянным. Часто такое состояние сопровождается подавленным настроением (депрессией), мыслями о самоубийстве.

«Важно понимать, что человек с ПТСР не способен объективно оценить свое самочувствие и справиться с эмоциями. Он начинает неадекватно реагировать на настоящие события, не воспринимает новую информацию, старается изолироваться от общения, остро реагирует на критику и шутки», - уточнил врач.

При посттравматическом стрессовом расстройстве симптомы могут включать жалобы на:

бессонницу или поверхностный сон;

повышенное потоотделение;

сердцебиение, перебои в работе сердца;

утомляемость, повышенную чувствительность.

При диагностике заболевания собираем анамнез, оцениваем жалобы и пытаемся выяснить причины расстройства. «Психическая травма может запускать развитие других психических заболеваний - тяжелой депрессии, эндогенных заболеваний. Поэтому исследование проводится комплексное», - рассказал Михаил Миронов.

Лечение посттравматического стрессового расстройства

Самое главное - не заниматься самолечением, а обозначить проблему медицинскому специалисту, будь то психиатр, психотерапевт, психолог или даже невролог и терапевт. Лечение ПТСР всегда комплексное, но в основном это психотерапия.

Психотерапевтические сеансы - основа выздоровления. Они помогают пациенту принять и пережить травмирующий опыт, чтобы двигаться дальше.

Болезнь можно победить с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии. В этом случае психотерапевт учит пациента не убегать от травмирующей ситуации, помогает повысить самоконтроль и справиться с болезненными воспоминаниями.

Существуют и другие немедикаментозные методы лечения. Например, терапия на основе биологической обратной связи, т. е. приемов релаксации, которые снимают внутреннее напряжение и уменьшают мышечную зажатость.

Также существует групповая терапия. Она основана на поддержке и взаимодействии людей, которые также пережили различные психотравмирующие ситуации. На сеансах они учатся высказывать свои мысли, проявлять эмоции и смотреть с надеждой в будущее. Благодаря совместной работе происходит повышение адаптивных возможностей человека.

По словам главного психиатра региона, при посттравматическом стрессовом расстройстве лечение также включает лекарственные препараты. «Например, при симптомах депрессии врач назначает антидепрессанты, а для восстановления сна и снижения уровня тревоги кратковременным курсом назначают снотворные, анксиолитики или нейролептики. Лекарства назначаются только после полного обследования и предварительного обсуждения с пациентом», - отметил специалист.