Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Трофим Бессонник наступил по народному календарю: приметы и поверья

Память святых Трофима, Феофила и тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане, чтут православные христиане сегодня, 5 августа, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Мужчины во время суда отказались отречься от христианства, тогда им перебили голени и бросили в огонь, откуда они вышли невредимыми. Отчаявшись сломить волю христиан, язычники обезглавили их.

Бессонником этот день на Руси прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды, поры летней работы в период косьбы и уборки урожая.

«Долго спать – добра не видать», – подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «Идёт работа – спать неохота», «Хорошему хозяину и день мал», «Жать – не дремать», «В страду одна забота – не стояла бы работа».

На Трофима начинали собирать малину и калину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерёшь, да ягод в рот не возьмёшь».

Калину люди ценили, во-первых, за то, что она является хорошим медоносом, а во-вторых, конечно, за целебные свойства. В народной медицине настои из коры калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах, а также в качестве кровоостанавливающего средства. Ягоды использовали при желудочных заболеваниях, авитаминозе. Кроме того, это хорошее общеукрепляющее и мочегонное средство. Настоем цветов лечили кожные заболевания. Также сок ягод калины обладает желирующими свойствами, хозяйки этим пользовались и, добавив яблочное повидло или пюре, варили из него мармелад и пастилу.

Но ещё больше на Руси любили малину, которая содержит множество полезных веществ. О химическом составе ягод в старину люди, конечно, не знали, но активно использовали её как потогонное и антисептическое средство при простудах. Малину крестьяне употребляли в самом разном виде: свежую, в варенье, в джемах, в компотах, из неё делали и вино.

Приметы:

  • девушки, желающие, чтобы у них не было отбоя от парней, умывались утром калиновым соком;
  • рубить ветки калины в этот день – к большому несчастью;
  • съесть сырую ягоду калины в этот день – к неудачам на любовном фронте. А если же вы мечтаете о взаимности в любви, то стоит отведать малину;
  • одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя. Считалось, что в этот день русалки водят хороводы и горе тому, кто попадётся им на глаза. Они могут напустить болезнь или защекотать до смерти.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

В Госдуме предложили ввести единые требования для платных парковок
05 августа 2025

Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств: объясняем в карточках
05 августа 2025

Более 430 тысяч немецких луковиц цветов уничтожат в Псковской области
05 августа 2025

Более 2600 человек посетило фестиваль «Железный град» в Изборске
05 августа 2025

Трофим Бессонник наступил по народному календарю: приметы и поверья
04 августа 2025

Екатерининскую площадь благоустроили в Новоржеве
04 августа 2025

Пролетевший между созвездиями Дельфин и Малый Конь метеор запечатлел пскович
04 августа 2025

Специалисты штукатурят стены южного придела псковской церкви Николы со Усохи

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...