Трофим Бессонник наступил по народному календарю: приметы и поверья

07:28, 05 августа 2025, ПАИ

Память святых Трофима, Феофила и тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане, чтут православные христиане сегодня, 5 августа, сообщает calend.ru.

Мужчины во время суда отказались отречься от христианства, тогда им перебили голени и бросили в огонь, откуда они вышли невредимыми. Отчаявшись сломить волю христиан, язычники обезглавили их.

Бессонником этот день на Руси прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды, поры летней работы в период косьбы и уборки урожая.

«Долго спать – добра не видать», – подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «Идёт работа – спать неохота», «Хорошему хозяину и день мал», «Жать – не дремать», «В страду одна забота – не стояла бы работа».

На Трофима начинали собирать малину и калину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерёшь, да ягод в рот не возьмёшь».

Калину люди ценили, во-первых, за то, что она является хорошим медоносом, а во-вторых, конечно, за целебные свойства. В народной медицине настои из коры калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах, а также в качестве кровоостанавливающего средства. Ягоды использовали при желудочных заболеваниях, авитаминозе. Кроме того, это хорошее общеукрепляющее и мочегонное средство. Настоем цветов лечили кожные заболевания. Также сок ягод калины обладает желирующими свойствами, хозяйки этим пользовались и, добавив яблочное повидло или пюре, варили из него мармелад и пастилу.

Но ещё больше на Руси любили малину, которая содержит множество полезных веществ. О химическом составе ягод в старину люди, конечно, не знали, но активно использовали её как потогонное и антисептическое средство при простудах. Малину крестьяне употребляли в самом разном виде: свежую, в варенье, в джемах, в компотах, из неё делали и вино.

Приметы: