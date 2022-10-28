Великолукская инклюзивная школа стала лучшей в России

14:35, 28 октября 2022, ПАИ

Школа №6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках победила во всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2022». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Московского государственного психолого-педагогического университета.

Церемония награждения победителей состоялось в Общественной палате Российской Федерации 28 октября.

В финале конкурса приняли участие образовательные организации (детские сады, школы и - впервые - организации детского отдыха и оздоровления) из 41 региона России.

Второе место заняла школа № 6 в Лесосибирске (Красноярский край), третье – Разуменская средняя общеобразовательная школа №4 «Вектор успеха» (Белгородская область).

В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» лучшим признан детский сад № 22 поселка Северный Белгородского района (Белгородская область), второе место занял детский сад № 12 общеразвивающего вида (Воронежская область), третье – детский сад комбинированного вида № 193 «Планета будущего» (Краснодарский край).

Детский оздоровительно-образовательный лагерь им. В. Дубинина, филиал Центра образования «Родник знаний» (Саратовская область) занял первое место в номинации «Лучшая инклюзивная организация детского отдыха и оздоровления»; второе место - Образовательный комплекс «Точка будущего» (Иркутская область), а третье - Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» (Ульяновская область).

18 образовательных организаций получили специальные призы в дополнительных номинациях.

Отметим, что в школе Великих Лук создана инклюзивная образовательная практика «Мы вместе».