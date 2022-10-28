Минтруд разъяснил, стоит ли брать отпуск в праздничные выходные

16:41, 28 октября 2022, ПАИ

Если на период отпуска выпадают нерабочие праздничные дни, то отпуск будет продлен на количество таких дней. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтруд России.

Нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска.

В ведомстве привели пример: если работник уходит в отпуск на 14 календарных дней, один из которых нерабочий праздничный, то отдыхать в этом случае работник будет 15 дней.

Такое правило действует и для ежегодного основного, и для ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

Напомним, что россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные.