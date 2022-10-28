Лётчики упавшего военного самолёта в Иркутске были без сознания
Экипаж потерпевшего крушение в Иркутске 23 октября самолёта Су-30 перестал выходить на связь, потому что лётчики были без сознания, установил Следственный комитет РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Взгляд».
Следователи проверяют версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, из-за которой оба лётчика могли потерять контроль над управлением самолётом.
Напомним, 23 октября военный самолёт упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске.
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