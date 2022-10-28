Лётчики упавшего военного самолёта в Иркутске были без сознания

21:59, 28 октября 2022, ПАИ

Экипаж потерпевшего крушение в Иркутске 23 октября самолёта Су-30 перестал выходить на связь, потому что лётчики были без сознания, установил Следственный комитет РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Взгляд».

Следователи проверяют версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, из-за которой оба лётчика могли потерять контроль над управлением самолётом.

Напомним, 23 октября военный самолёт упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске.