Юлия Пересильд стала Пеппи Длинныйчулок

22:41, 28 октября 2022, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, арт-директор II детского фестиваля современного искусства «Территория. Kids» Юлия Пересильд представила в пятницу в Москве моноспектакль «Пеппи Длинныйчулок» по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Об этом сообщил ТАСС.

«Пеппи» — для детского фестиваля. «Территория. Kids» ориентирована на детей и на семью, мне кажется, что это как раз для семейного просмотра, — объяснила актриса ТАСС выбор произведения для моноспектакля. — Детям будет где-то смешно. Может быть, взрослым будет где-то грустно. Хочется, чтобы все обняли своих детей и ещё раз сказали им: «Я тебя люблю».

Показ спектакля прошёл в Концертном зале им. Чайковского в рамках фестиваля «Территория.Kids».

Юлия Пересильд прочла сказку Астрид Линдгрен в сопровождении академического симфонического оркестра Московской филармонии под музыку Тихона Хренникова-младшего и Юлиуса Фучика.

В официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» был объявлен конкурс детской иллюстрации к этому произведению, и во время спектакля в анимированном видео на большом экране Концертного зала им. Чайковского показали лучшие работы ребят, принявших участие в конкурсе.

После спектакля прошла творческая встреча Юлии Пересильд со зрителями. Актриса ответила на вопросы взрослых и юных поклонников: их интересовало, больше ли звёзды в космосе, готова ли она снова отправиться туда, страшно ли выходить на сцену.

«Это страшнее, чем лететь в космос», — призналась актриса, отвечая на последний вопрос. Она отметила с улыбкой, что самый страшный зритель — это дети, которых невозможно обмануть или заставить смеяться, если не смешно. На вопрос о новом полёте Пересильд сказала: «Важно в мечтах своих не ставить никаких границ. Будет 35-й год, будем думать».

О фестивале

II детский фестиваль современного искусства «Территория. Kids» открылся в Москве 21 октября и продлится до 30 октября. Он включает более 80 мероприятий для детей и подростков, также предусмотрена профессиональная программа для специалистов в сфере культуры и искусства. Фестиваль поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Организаторы называют главным принципом смотра многожанровость и уверены, что с детьми можно разговаривать на серьёзные темы языком искусства.