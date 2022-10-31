На музейное занятие «Прелестные мелочи» приглашает Пушкинский заповедник

11:07, 31 октября 2022, ПАИ

Свою программу «Ночи искусств» – 2022 предлагает псковичам и гостям региона Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». В рамках этой ежегодной всероссийской акции, которая в нынешнем году проходит под слоганом «Наши традиции», 4 ноября музейщики предлагают детям и взрослым побывать на музейном занятии «Прелестные мелочи» (6+). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Его участников научат составлять и понимать тайные послания на «языке веера», какими в пушкинское время обменивались на балах дамы с кавалерами. Расскажут гостям и о бальных аксессуарах, например — о типичном содержимом сумочки светской красавицы XIX столетия. Веера, флаконы для духов, перчатки и прочие милые вещицы заодно можно будет увидеть воочию.

Занятие «Прелестные мелочи» проведут в Научно-культурном центре музея, на недавно открывшейся выставке «Мода, престол которой в Париже…» (6+), которая является совместным проектом «Михайловского» и музея-заповедника М. Ю. Лермонтова «Тарханы». «Урок», совмещённый с экскурсией по выставке, начнут в 19:00.

Тут же, в выставочном зале, в рамках «Ночи искусств» пройдёт концерт, в программу которого в музее включили вокальные миниатюры на стихи Пушкина. Это пьесы русских композиторов, работавших в разные эпохи, от XIX до XXI века, и в разных музыкальных направлениях и стилях. «Музыкальную пушкиниану» (12+) подготовили псковские музыканты: Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор) и Иван Колбашов (фортепиано). На вечер, задуманный в традициях домашних музыкальных «салонов», всех ждут к 20:00. Адрес музейного Научно-культурного центра — Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1.