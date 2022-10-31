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Врач дала совет, как быстро понизить высокий пульс без таблеток

Больший риск развития заболеваний стоит перед теми людьми, чья частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет более 100 ударов в минуту. Они на 78 процентов чаще рискуют оказаться в кардиологическом отделении, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Если сердце бьется слишком быстро в покое, это может сигнализировать о том, что человек находится в плохой физической форме или его нервная система значительно напряжена. Есть несколько способов снизить высокий пульс самостоятельно, без таблеток, отметила специалист.

Для снижения пульса в момент внезапного приступа учащенного сердцебиения следует использовать технику медленного глубокого дыхания. Снижение скорости дыхания поможет снизить частоту сердечных сокращений. «Сделайте вдох в течение 5-8 секунд, удерживайте его в течение 3-5 секунд, а затем медленно выдохните в течение 5-8 секунд. Сосредоточьтесь на полном выдохе, чтобы уменьшить частоту сердечных сокращений», — рекомендует кардиолог, передает агентство «Прайм».

Можно попробовать и технику дыхания 4-7-8. Это когда человек вдыхает до счета 4, удерживает счет 7, а затем выдыхает до счета 8, издавая звук whoosh. Это упражнение стоит повторить три или более раз.

Сократить частоту сердечных сокращений поможет и стимуляция блуждающего нерва, который отвечает за контроль сердечного ритма. Для этого эксперт советует использовать маневр Вальсальвы. После глубокого вдоха напрягите мышцы в животе, удерживайте давление в течение пяти секунд, а затем отпустите. Возможно,  придется сделать это несколько раз, чтобы получить желаемый эффект, предупреждает Золотарева.

Кроме того, можно немного покашлять, а также сделать массаж каротидного синуса. Сонная артерия идет по шее рядом с блуждающим нервом. Сделайте артерии нежный массаж кончиками пальцев, чтобы стимулировать соседний нерв и замедлить частоту сердечных сокращений. Попробуйте опускать лицо в холодную воду, чтобы стимулировать рефлекс погружения, ответственный за замедление метаболизма. Продолжайте, пока не заметите падение частоты сердечных сокращений, продолжила специалист.

«Между тем, учащенный пульс может означать тахикардию, которая может быть связана с ситуациями, требующими неотложной медицинской помощи. Поэтому при неэффективности вышеописанных мероприятий лучше вызвать скорую помощь или обратиться к врачу, чтобы убедиться, что это состояние не опасно», — обратила внимание кардиолог.

Чтобы держать пульс в пределах нормы, важно регулярно заниматься спортом, хорошо высыпаться, а также регулярно опустошать мочевой пузырь. «Полный мочевой пузырь увеличивает активность симпатической нервной системы, что сужает кровеносные сосуды и заставляет ваше сердце биться быстрее», — отметила эксперт.

Необходимо есть здоровую пищу для сердца, которая помогает организму регулировать частоту сердечных сокращений, включать в свой рацион больше лосося, сардин, скумбрии, цельного зерна, зеленых листовых овощей, орехов и продуктов с высоким содержанием калия, таких как бананы и авокадо.

«Чаще обнимайтесь! Частые объятия связаны с более низким кровяным давлением и более высоким уровнем окситоцина, что может помочь снизить частоту сердечных сокращений», — добавила эксперт.

«Проводите время на природе, научитесь медитировать, регулярно делайте массаж, а также следите за количеством кофеина в повседневной жизни. Кофеин повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Увеличение является временным, но может быть драматичным в зависимости от того, сколько кофеина вы потребляете», — подытожила Золотарева.

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