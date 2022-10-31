«Почта России» прокомментировала факт хищения денег в Острове-2

15:37, 31 октября 2022, ПАИ

Факт хищения выявила служба безопасности «Почты России» в городе Острове. Почта передала в правоохранительные органы все материалы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСП Псковской области.

«Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы сотрудничаем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи», - отметили в управлении.

Там также подчеркнули, что этот инцидент не отразился на клиентах «Почты России».

Напомним, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи. С ноября 2021 по август 2022 года подозреваемая, выполняя обязанности в должности начальника отделения почтовой связи в Острове-2, похитила 80 тысяч рублей.