Эксперт оценил площадки для кемпинга в Псковской области

17:03, 31 октября 2022, ПАИ

Председатель комитета по развитию автотуризма и караванинга Общенационального союза индустрии гостеприимства Андрей Артюхов оценил площадки для кемпинга в Псковской области. Речь об этом шла на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Например, в «Раздолье», которое фактически в черте города, есть все удобства вплоть до зоны для гриля и парковки. Мальская долина - это природный кемпинг», - отметил Артюхов. Владельцам кемпингов он посоветовал внимательнее относиться к наполнению сайтов и организовывать систему бронирования на сайте - для удобства путешествующих.

Ранее сообщалось, что Псковская область стала одним из самых популярных направлений у караванеров.