Россиянам назвали самое опасное приложение для общения

08:20, 01 ноября 2022, ПАИ

Чем популярнее мессенджеры, тем больше хакерских атак приходится преодолевать разработчикам. Поэтому можно увидеть новости о том, что в WhatsApp выявили очередную критическую уязвимость. Из-за этого его можно называть самым опасным по количеству зафиксированных взломов или угроз. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков.

«Например, обнаруженные недавно две уязвимости в WhatsApp CVE-2022-36934 и CVE-2022-27492, которым присвоили уровни критичности 9,8 и 7,8 из 10 соответственно. Они позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему неограниченный доступ», — отметил специалист.

В первом случае злоумышленнику было достаточно начать видеозвонок с пользователем, а во втором — отправить видео с вредоносным кодом, которое загружалось на устройство, уточняет агентство «Прайм».

С другой стороны, менее известные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости, отметил Андрей Слободчиков.

«Важно понимать, что чаще всего причина утечек — цифровая неграмотность пользователей, а не уязвимость мессенджеров. Разработчики регулярно выпускают патчи, закрывающие слабые места. Нередко люди забывают обновлять приложения, что увеличивает шанс утечки и делает устройство менее защищенным», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе WhatsApp.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.