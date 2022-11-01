В Пскове разрабатывается проект капремонта школы №1

14:24, 01 ноября 2022, ПАИ

Проект капитального ремонта школы № 1 имени Леона Поземского в Пскове находится в разработке. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил глава администрации города Борис Елкин.

По его словам, в Пскове много школьников учатся во вторую смену, и «это не есть хорошо». Сейчас в Пскове строится две новых школы и завершается ремонт Псковского технического лицея.

Напомним, что в 2022 году в программу «Модернизация школьных систем образования» вошли 13 образовательных учреждений Пскова.