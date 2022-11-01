Баскетбольное движение будут развивать в Пскове

15:15, 01 ноября 2022, ПАИ

О планах развития в Пскове баскетбольного движения рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ глава администрации города Борис Елкин.

«В День города я для себя открыл, что в Пскове много тех, кто любит баскетбол. В планах – заняться небольшими баскетбольными площадками. Считаю, что в Пскове надо развивать сеть спортивных объектов, чтобы не ехать в центр, а просто выйти во двор. Тот же теннисный стол в Финском парке пользуется популярностью», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось о новом спортивном комплексе на территории бывшего стадиона «Электрон». Также в июле на улице Никольской был открыт первый в областном центре скейт-парк.