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Спорт

Баскетбольное движение будут развивать в Пскове

О планах развития в Пскове баскетбольного движения рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ глава администрации города Борис Елкин.

«В День города я для себя открыл, что в Пскове много тех, кто любит баскетбол. В планах – заняться небольшими баскетбольными площадками. Считаю, что в Пскове надо развивать сеть спортивных объектов, чтобы не ехать в центр, а просто выйти во двор. Тот же теннисный стол в Финском парке пользуется популярностью», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось о новом спортивном комплексе на территории бывшего стадиона «Электрон». Также в июле на улице Никольской был открыт первый в областном центре скейт-парк.

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