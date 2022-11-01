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Общество

Псковский участковый рассчитывает стать лучшим в стране

Псковичи могут поддержать лучшего участкового региона на финальном этапе XI Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Фото: пресс-служба регионального УМВД

С 1 по 10 ноября с помощью своих аккаунтов в социальных сетях можно проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. «Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 48 тысяч сотрудников», – говорится в сообщении. 

Победители конкурса будут определены по результатам онлайн-голосования. Итоги сопоставят, используя специальную формулу, с численностью населения региона, который представляет участник.

Напомним, что на региональном этапе конкурса в ходе онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Псковской области большинство голосов было отдано участковому уполномоченному из Пскова Андрею Зицеру.

Теперь проголосовать можно здесь. «Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется два раза в день – в 12:00 и 17:00 по московскому времени. Вы можете проголосовать всего один раз и только за одного участника конкурса. Будьте внимательны», – отметили в ведомстве. 

Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в Министерстве внутренних дел РФ накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится совместно с издательским домом «Комсомольская правда».

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