Кресты установили на храм Святой Варвары в Печорах

16:59, 01 ноября 2022, ПАИ

Кресты, покрытые сусальным золотом, установили на храм Великомученицы Варвары в Печорах, сообщает газета «Печорская правда».

Кресты были восстановлены по фотографиям прошлых лет. Сделано это для сохранения первозданного вида самой церкви.

Перед поднятием крестов прошел собор духовенства, который их освятил. «Поднятие крестов - это знаменательное событие, которое приближает момент освящения самого храма. Совсем скоро станет ясно, когда откроется обновленный храм», - сообщил настоятель храма святой Варвары отец Дмитрий.

Напомним, что 30 октября кресты вместе с главкой доставили в Печоры.