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Страна и мир

Эвакуацию жителей Херсонской области планируют завершить через три дня

Власти Херсонской области рассчитывают завершить мероприятия по эвакуации населения в течение трёх дней, заявил врио губернатора Владимир Сальдо, сообщает РБК. После окончания эвакуации курсирование пассажирских катеров через Днепр прекратится, сообщил он.

Владимир Сальдо рассказал, что многие эвакуируемые перебираются на левый берег Днепра, другие переезжают в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, в Ростовскую и Воронежскую области.

Он отметил, что Каховская ГЭС по-прежнему находится «под самой большой угрозой» и это является основной причиной начала эвакуации людей с левого берега. Есть сведения, что украинская сторона готовится нанести массированный ракетный удар, пояснил глава региона. В таком случае плотина может рухнуть, и тогда левый берег Днепра будет затоплен в первую очередь, так как он ниже правого. Отселить, по словам Сальдо, необходимо более 70 тыс. мирных жителей.

Накануне вечером власти региона объявили о решении расширить зону эвакуации на 15 км от Днепра. До этого эвакуировали муниципалитеты на правом берегу. Все эвакуированные получат единовременную выплату в размере 100 тыс. руб., а также возможность оформить сертификат на покупку жилья в России.

По словам Сальдо, вывоз жителей поможет создать «эшелонированную оборону» для отражения атак ВСУ. С 20 октября в Херсонской области действует военное положение.



 

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