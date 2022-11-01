В Ростовской области готовят подвалы домов для укрытия во время ЧС

21:45, 01 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник провёл заседание оперативного штаба региона и поручил подготовить подвалы многоквартирных домов для укрытия в них жильцов при возникновении ЧС. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве информационной политики региона.

«В Ростовской области усилены меры охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, уточняются перечни и приводятся в порядок защитные сооружения гражданской обороны, организована работа по приведению подвалов многоквартирных домов в готовность к укрытию в них жильцов при возникновении ЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ростовской области также проходят проверки готовности систем оповещения при возникновении ЧС, экстренные службы региона готовы к реагированию. Продолжают круглосуточную работу аварийно-диспетчерские службы, запас средств и материалов для устранения аварийных ситуаций достаточен.

Напомним, завтра в Псковской области также пройдёт проверка систем оповещения.