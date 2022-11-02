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Общество

Псковичей назвали «мастерами доверия» на форуме в Кемерово

Псковская область стала лидером в номинации «Мастер доверия» на XIII Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Доступная и качественная помощь». За лучшие практики продвижения детского телефона доверия делегация региона награждена дипломом, сообщает телеграм-канал комитета по социальной защите Псковской области.

Форум, организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стал важнейшей диалоговой площадкой профессионального сообщества по представлению успешных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, отметили в комитете.

Всего за 9 месяцев этого года на детский телефон доверия Псковской области поступило около 2,5 тысяч звонков.

С 2010 года в Псковской области действует детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122. С августа 2013 года служба детского телефона доверия переведена на круглосуточный режим работы.

На единый общероссийский детский телефон доверия за психологической помощью чаще всего обращаются дети и подростки с проблемами личностного характера («Я не такой, как все», «Мне одиноко», «Я не знаю, кем мне быть»). На втором месте — проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и противоположным полом. Подростки жалуются на отсутствие друзей, несчастную любовь, непонимание со стороны товарищей. Далее идут проблемы с родителями. Кроме детей, подростков и их родителей, к психологам службы доверия обращаются педагоги, бабушки и дедушки, соседи.

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