Псковавтодор в рамках адресной программы продолжает дорожные работы в регионе

19:53, 02 ноября 2022, ПАИ

В рамках адресной программы Псковавтодор продолжает дорожные работы в регионе. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству правительства Псковской области.

Согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия» Псковавтодор продолжает дорожные работы в Псковской области.

На дороге от трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь (Р-23) (км 277+940) до деревни Черняковицы на участке км 0+000 – км 0+590 уже выполнено устройство двух новых слоёв асфальтобетонного покрытия — выравнивающего и верхнего, сейчас ведутся работы по укреплению обочин.

Кроме того, в рамках этой же адресной программы по контракту с Псковавтодором подрядная организация ООО «АДП» продолжает дорожные работы в Локнянском и Пустошкинском районах.

На участке автодороги Пушкинские Горы – Локня (км 84+961 – км 86+764) также выполнены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоёв, ведутся работы по укреплению обочин.

На участках дороги Руда – Гультяи (км 0+000 – км 1+100, км 2+000 – км 2+400) дорожники приступили к устройству верхнего слоя покрытия.

В скором времени все дорожные объекты будут приведены в нормативное состояние.

Сегодня в правительстве Псковской области состоялось рабочее совещание по поводу планирования строительства дорог и проведения дорожно-ремонтных работ в 2023 году.