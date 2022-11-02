В Стругах Красных получили урожай абрикосов
Читатели газеты «Струги» вновь удивили редакцию необычным урожаем.
«Вы только посмотрите, что вырастили супруги Петровы! Да, это настоящие абрикосы, которые совсем не свойственны для наших мест», — изумились корреспонденты.
«Абрикос лет шесть назад посадил внук, выросло деревце из косточки. Мы привезли этот фрукт из Беларуси. Первоначально он был посажен у трёхэтажного дома в Стругах Красных, а в прошлом году пересадили на свой участок. И свершилось чудо: он вдруг зацвёл и дал плоды! Для нас это был сюрприз. Плоды не очень крупные, но мясистые и сладкие», — поделилась с газетой Тамара Петрова.
В России абрикос обыкновенный широко распространён на Кавказе и в южных районах европейской части. Есть особый сорт морозоустойчивого абрикоса, но он произрастает только в Восточной Сибири и на юге Приморского края.
Ранее ПАИ рассказывало об урожае грецких орехов, выращенных там же, в Стругах Красных.
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