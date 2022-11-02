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В Стругах Красных получили урожай абрикосов

В Стругах Красных вырастили абрикосы. Фото: «Струги»

Читатели газеты «Струги» вновь удивили редакцию необычным урожаем.

«Вы только посмотрите, что вырастили супруги Петровы! Да, это настоящие абрикосы, которые совсем не свойственны для наших мест», — изумились корреспонденты.

«Абрикос лет шесть назад посадил внук, выросло деревце из косточки. Мы привезли этот фрукт из Беларуси. Первоначально он был посажен у трёхэтажного дома в Стругах Красных, а в прошлом году пересадили на свой участок. И свершилось чудо: он вдруг зацвёл и дал плоды! Для нас это был сюрприз. Плоды не очень крупные, но мясистые и сладкие», — поделилась с газетой Тамара Петрова.

В России абрикос обыкновенный широко распространён на Кавказе и в южных районах европейской части. Есть особый сорт морозоустойчивого абрикоса, но он произрастает только в Восточной Сибири и на юге Приморского края.

Ранее ПАИ рассказывало об урожае грецких орехов, выращенных там же, в Стругах Красных.

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