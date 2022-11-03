Кристина Лунёва: Молодёжи важно помнить историю своего родного края

13:33, 03 ноября 2022, ПАИ

Молодежи важно помнить историю своего родного края, сказала врио начальника Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Так она объяснила необходимость участия в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

По словам Кристины Лунёвой, диктант позволяет проверить свои знания о культуре и народах, которые населяют территорию Российской Федерации, в том числе Псковской области.

«Это [Большой этнографический диктант. - ПАИ] позволит молодому поколению углубиться в историю и культуру территории, на которой они проживают, и это усилит их стремление к тому, чтобы найти ответы на вопросы, которые они не могли знать. Для молодежи важно помнить историю своего родного края, своей малой Родины», – отметила она.

Также собеседница ПАИ добавила, что и она лично, и все сотрудники возглавляемого ею управления примут участие в предстоящем диктанте.

Напомним, что акция «Большой этнографический диктант» приурочена ко Дню народного единства. Псковичи могут написать диктант онлайн на сайте или офлайн. Одна из площадок для написания диктанта - издательский дом «Медиацентр 60» (улица Ленина, 6а), посмотреть полный список можно здесь.