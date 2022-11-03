Опочецкую студентку наградили за спасение тонущего ребенка

13:14, 03 ноября 2022, ПАИ

Благодарность от комитета Госдумы вручили опочецкой студентке Татьяне Пахоменковой за спасение тонущего мальчика. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Татьяна Пахоменкова – настоящий герой! Я не смог остаться в стороне, когда узнал о случившемся. С коллегами по Госдуме решили поощрить студентку», — сказал Александр Козловский.

Татьяне Пахоменковой вручили благодарность комитета Госдумы по молодежной политике, подписанную председателем Артемом Метелевым. «От себя и Псковского реготделения «Единой России» передал планшет. Уверен, пригодится в учебе. Желаю Татьяне крепкого здоровья, благополучия и отличных отметок! И благодарю за отвагу!» — отметил депутат.

Студентка учится на первом курсе, она — будущий учитель начальных классов.

Напомним, что в Опочке студентка спасла тонущего в реке ребёнка.