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Елена Бибикова - о детях-героях: Эти ребята вызывают гордость за страну

Героические и самоотверженные поступки ребят вызвали глубокое уважение и восхищение, гордость за нашу страну, сказала член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, комментируя прошедшую сегодня церемонию вручения наград детям-героям. Сообщение сенатор опубликовала в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал сенатора Елены Бибиковой

В числе награжденных была и 13-летняя София Холодцова из Псковской области. Девочка вывела из огня своих младших братьев и сестёр.

«У многих из нас, взрослых участников церемонии, героические и самоотверженные поступки ребят вызвали глубокое уважение и восхищение, гордость за нашу страну, признание заслуг родителей, воспитавших таких детей, которые в минуту опасности поступают так, как единственно возможно для них, как велят им их храбрые, очень добрые, благородные  сердца. Пусть поменьше в их жизни будет таких ситуаций, где нужно рисковать собой. Но такими достойными юными гражданами нашей страны можно только гордиться!» - написала Елена Бибикова.

Награды за проявленное мужество получили ещё 20 ребят из разных регионов России.

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