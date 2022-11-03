Кадровые изменения в сфере здравоохранения прокомментировала Марина Гаращенко

16:27, 03 ноября 2022, ПАИ

Последние кадровые изменения в сфере здравоохранения региона прокомментировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Это наша текущая кадровая работа, которую мы проводим постоянно. Главный врач Псковской городской больницы покинул должность по своему желанию. Связь с ним осталась. На его пост назначен Сергей Митюшкин в статусе исполняющего обязанности. Он супруг нового главного врача детской областной больницы Анны Митюшкиной», — сказала Марина Гаращенко.

Напомним, что и. о. главного врача Псковской горбольницы стал Сергей Митюшкин, а главным врачом детской областной клинической больницы назначена Анна Митюшкина.