Более 100 вылетов совершила санавиация в Псковской области за год

17:16, 03 ноября 2022, ПАИ

107 вылетов санитарной авиации совершено в Псковской области за год, в том числе и с новой вертолетной площадки в Великих Луках. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

По её словам, вертолетная площадка в Великолукской межрайонной больнице очень востребована. Сейчас там работает высококлассный вертолет, который может доставлять пациентов с травмами и заболеваниями любого уровня сложности, в том числе детей и беременных женщин. Площадка также рассчитана и на тяжелый вертолет, способный к транспортировке нескольких пациентов за раз.

Отдельно глава комитета отметила, что иногда пациентов из Великих Лук перевозят на вертолете не в близлежащий Псков, а в Москву, так как из-за климатических условий это проще и рациональнее.

Напомним, что вертолетная площадка на территории Великолукской межрайонной больницы открылась 17 октября.