Псковский губернатор вышел на субботник в предпраздничный день
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в субботнике сегодня, 3 ноября, сообщает официальный телеграм-канал региона.
«Вместе с сотрудниками аппарата правительства области, исполнительных органов, администрации города Пскова губернатор убирает опавшие листья на территории Ботанического сада. Всего в субботнике принимают участие порядка 300 человек», – говорится в сообщении.
Помимо главы региона, участие в субботнике принял и новоизбранный глава города Пскова Борис Елкин.
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