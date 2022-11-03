В Пскове открылась выставка «Всеволодов свет»

19:37, 03 ноября 2022, ПАИ

В Палатах у Сокольей башни (в Доме Ксендза) состоялось открытие выставки «Всеволодов свет», которая посвящена 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова, которая завершает его юбилейный год, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На открытии присутствовали заместитель генерального директора по научной работе Псковского музея-заповедника Эльвира Королева, дочь Всеволода Смирнова Ирина Ларионова, оказавшая неоценимую помощь в подготовке выставочного проекта, друзья, знакомые и коллеги художника, а также те люди, на которых он в той или иной мере оказал влияние.

«Работая над этой выставкой, мы прежде всего хотели рассказать о том, какой след и свет оставляет человек в жизни, как он меняет её, как он меняет окружающих. И конечно, самые большие изменения, которые происходят рядом с человеком, касаются его родных и близких. Эта выставка — своеобразный символ творческой семьи и взаимного служения друг другу», — подчеркнула Эльвира Королева.

Основу экспозиции составляют вещи из фондов Псковского музея-заповедника. В Палатах у Сокольей башни представлены акварели Всеволода Смирнова, а также работы в технике художественной ковки. Новыми для гостей станут материалы о военной судьбе знаменитого архитектора и кузнеца, о его послевоенной жизни, учёбе, семье и друзьях. Выставка позволит узнать, что повлияло на его выбор творческого пути в искусстве.

«Я благодарна всем, кто работал над этой выставкой, кто пришёл сегодня, и всем, кто помнит моего отца — Всеволода Петровича Смирнова. Для меня большая честь быть здесь. Видно, что люди вложили в организацию этой выставки свою душу, свою любовь и уважение. Благодаря этому выставка получилась такой тёплой и камерной», — поделилась Ирина Ларионова.

Лейтмотивом выставки стала тема влияния, которое личность Всеволода Петровича оказала на его ближайшее окружение, поэтому кроме творческих работ художника представлены материалы о творчестве И. В. Ларионовой (дочери) и Д. В. Смирнова (сына), М. А. Ларионовой (внучки) и И. Ларионова (правнука).

Выставка «Всеволодов свет» открыта для посещения в Палатах у Сокольей башни (в Доме Ксендза) с 4 ноября. Телефон для справок: (+7 8112) 33-13-90.