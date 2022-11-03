Плюсский район приступает к реализации масштабного инфраструктурного проекта

21:26, 03 ноября 2022, ПАИ

Порядок и особенности реализации масштабного проекта строительства очистных сооружений в Плюсском районе накануне подписания контрактов обсудили в администрации муниципалитета. Два технических комплекса будут построены за счёт федеральной программы «Развитие сельских территорий» в Плюссе и Заплюсье. По результатам торгов все работы выполнит псковский завод «Полипласт», специализирующийся на изготовлении гальванического и экологического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

О требованиях Министерства сельского хозяйства к реализации таких проектов участникам совещания рассказала зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Юлия Ким. Представитель исполнительного органа в первую очередь отметила отличный результат команды администрации Плюсского района при подготовке документации к участию в федеральном отборе.

«Плюсский район сделал практически невозможное. Это единственный район, который в один год, 2021-й, зашёл с проектом и в этом же году прошёл отбор — положительное решение Минсельхоза принято. У нас есть муниципалитеты, которые участвуют с 2019 года, безуспешно пробовали силы в четырёх отборах и пойдут в пятый — уже на субсидию 2024 года. Здесь результат работы администрации Плюсского района просто отличный. После этой победы наши муниципалитеты воодушевились», — поделилась куратор региональных участников.

Юлия Ким рассказала, что распорядителем средств при реализации проекта будет комитет по сельскому хозяйству и гостехнадзору. Минсельхоз строго оценивает эффективность использования субсидии: при недостижении контрольных точек предусмотренных мероприятий рейтинг субъекта резко понижается, что может негативно сказаться на дальнейшем участии в отборе: новые региональные проекты могут автоматически получить понижающий коэффициент — это сокращает шансы на победу.

«Иными словами, плохо сделанная в текущем году работа отражается на деньгах следующего финансового периода», — уточнила представитель комитета.

Первой такой контрольной точкой является подписание контракта: это необходимо сделать до 10 ноября. Муниципалитет и подрядчик готовы подготовить все документы к 7-му числу.

«Предлагаю сразу организовать работу и определить ответственных за все этапы. С учётом необходимости ежемесячных докладов нужно чаще встречаться на объекте — это поможет сразу решать возникающие проблемы, не дожидаясь тяжёлых стадий. Фиксировать решения под протокол. Я сам готов приезжать, участвовать в общих планёрках», — поддержал коллег в начинании председатель областного Собрания Александр Котов. Спикер согласился, что терять позиции и снижать шансы других муниципалитетов недопустимо: «Вы прошли самую сложную стадию, было бы обидно теперь сдать позиции».

«Проект важный, — подчеркнул Александр Котов. — Мне особенно приятно, что подрядчик на объекте — наш, псковский. И это накладывает особую ответственность».

Глава района Наталья Иванова отметила, что ещё на этапе подготовки документации администрация обращалась за консультацией к сотрудникам «Полипласта»: предприятие имеет значительный опыт изготовления оборудования для очистки сточных вод и его монтажа. «Нам было важно мнение специалистов. Поэтому сейчас мы прекрасно понимаем наши общие задачи. Думаю, при таких условиях у нас только один вариант — сделать всё качественно, правильно и в нужные сроки», — поделилась руководитель муниципалитета. Директор завода «Полипласт» Андрей Константинов в свою очередь отметил продуманность и хорошую проработку плюсского проекта.

Участники совещания обсудили все разногласия по поводу текста контракта, сроки выполнения отдельных этапов с учётом сезонных особенностей, проговорили порядок взаимодействия и наблюдения за ходом работ.

«Время уходит, работать надо», — обозначил общую решимость Андрей Константинов. 7 ноября стороны подпишут контракт.

Напомним, плюсский проект, одержавший победу в федеральном отборе для участия в программе развития сельских территорий, включает модернизацию инфраструктуры посёлков Плюсса, Заплюсье и села Ляды. Общий объём федерального финансирования превышает 376 млн рублей, 63 из них должны быть освоены до конца 2022 года.