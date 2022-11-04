Приём заявок на кадровый конкурс «Лидер года» продлили до 6 ноября включительно

18:19, 04 ноября 2022, ПАИ

«Лидер года» — открытый региональный кадровый конкурс, направленный на выявление лиц, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, на их общественную поддержку, а также на создание кадрового управленческого и профессионального резерва Псковской области.

Организатором конкурса выступает правительство Псковской области.

Те, кто не достиг 24 лет, но хочет получить возможность карьерного роста, ещё могу попробовать свои силы: открыт дополнительный приём заявок на конкурс для лиц старше 18 лет.

«Просто подав свою заявку, вы попадаете в общую базу соискателей работы, которая будет передана работодателям Псковской области, участвующим в нашем конкурсе», — сообщают организаторы.

В 2022 году конкурс проводится в три этапа. По результатам выполнения заданий участник получает баллы, формирующие значение его индивидуального рейтинга.

Заявку можно подать на сайте. По всем вопросам обращаться по телефону 66-18-06.

Регистрация проходит до 6 ноября включительно.