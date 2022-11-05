Новый флюорограф появился в невельской больнице
Невельская межрайонная больница получила новый современный флюорограф. Оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области в своём телеграм-канале.
Программа рассчитана на пять лет, до 2025 года включительно. В неё включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Источниками финансирования программы являются средства из федерального и регионального бюджетов.
Ранее в рамках этой же программы новое медицинское оборудование было доставлено в Псковскую межрайонную больницу.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
05 ноября 2022
Вознаграждение в размере 10 тысяч рублей обещает хозяйка за пропавшего в Псковском районе кота