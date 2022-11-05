Первый снег выпал в Пскове этой ночью

11:20, 05 ноября 2022, ПАИ

Первый снег выпал в Псковской областью этой ночью. Фотографией припорошенных снегом машин поделились в группе «Псков_INFO» в соцсети «ВКонтакте».

«С первым снегом, Псков», — подписал фотографию автор поста.

Напомним, что неделю назад в Пскове уже был снег, но тогда он смешался с градом.