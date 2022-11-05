Первый снег выпал в Пскове этой ночью
Первый снег выпал в Псковской областью этой ночью. Фотографией припорошенных снегом машин поделились в группе «Псков_INFO» в соцсети «ВКонтакте».
«С первым снегом, Псков», — подписал фотографию автор поста.
Напомним, что неделю назад в Пскове уже был снег, но тогда он смешался с градом.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
05 ноября 2022
Вознаграждение в размере 10 тысяч рублей обещает хозяйка за пропавшего в Псковском районе кота