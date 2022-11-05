Задержан подозреваемый в поджоге клуба в Костроме
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге клуба «Полигон» в Костроме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Костромской области.
«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлёкшего за собой пожар и гибель людей», — сказали в пресс-службе.
В УМВД добавили, что задержанный передан следственным органам.
Ранее сообщалось, что во время пожара в клубе погибло 13 человек.
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05 ноября 2022
Задержан подозреваемый в поджоге клуба в Костроме