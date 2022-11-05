Задержан подозреваемый в поджоге клуба в Костроме

12:48, 05 ноября 2022, ПАИ

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге клуба «Полигон» в Костроме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Костромской области.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлёкшего за собой пожар и гибель людей», — сказали в пресс-службе.

В УМВД добавили, что задержанный передан следственным органам.

Ранее сообщалось, что во время пожара в клубе погибло 13 человек.