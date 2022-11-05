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Общество

Количество жертв пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме увеличилось до 15

Пожар в развлекательном центре «Полигон» в Костроме. Фото: REUTERS/ МЧС России по Костромской области

Число жертв, погибших во время пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме увеличилось до 15 человек, сообщает газета «Известия».

«В 03:05 по прибытии ранг пожара поднят до третьего. Сложность тушения заключается в том, что площадь пожара — 3,5 кв. м и есть угроза обрушения кровли», — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев.

По последним данным, в результате пожара пострадали четыре человека, распространение огня локализовано.

«В 04:23 мск — локализация. Стало известно о четырёх пострадавших. Они переданы бригаде скорой помощи», — передали в пресс-службе.

В ликвидации пожара задействовано 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники МЧС России. 

Ранее сообщалось о 13 погибших.

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