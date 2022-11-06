Названы самые дорогие ж/д и авиабилеты в ноябрьские праздники

10:08, 06 ноября 2022, ПАИ

Ноябрьские праздники, которые в этом году длились три дня, стали поводом для небольшого путешествия или возможности задержаться в месте проведения отпуска. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям» 6 ноября, сколько стоили самые дорогие ж/д и авиабилеты.

В сегменте авиабилетов самым дорогостоящим оказался билет из Москвы в Дубай и обратно — 157 тыс. рублей. Следом за лидером — авиапутешествие из Москвы в Сантьяго (в одну сторону) стоимостью 154 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнул билет из Москвы в Берлин и обратно за 150 тыс. рублей, указали специалисты сервиса.

В десятке самых дорогих авиабилетов оказались в основном перелёты из Москвы в другие города мира. В Денпасар без обратного билета слетали за 112 тыс. рублей. Билеты в Тель-Авив и обратно за 111 тыс. в сумме составили 222 тыс. рублей.

На билет в Стамбул и обратно пользователь сервиса потратил 107 тыс. рублей, в Буэнос-Айрес без возвращения — 104 тыс. рублей, в Кейптаун и обратно удалось слетать за 97 тыс. рублей, а в Будапешт (в одну сторону) за 92 тыс. рублей.

Единственным исключением из столичных аэропортов вылета в топ-10 оказался перелёт из Санкт-Петербурга в Бангкок — его стоимость без обратного билета составила 101 тыс. рублей.

Сегмент железнодорожных билетов в числе самых дорогостоящих также отметил путешествия из Москвы. Самую крупную сумму клиентам OneTwoTrip пришлось заплатить за путешествие на ноябрьские праздники из Москвы в Санкт-Петербург на «Сапсане» — 23,7 тыс. рублей. Билетов в заказе было четыре, так что общая сумма составила 95 тыс. рублей. Поездка из Самары в Москву для двоих в мягком вагоне поезда «Жигули» стала второй по уровню стоимости — 41,6 тыс. рублей, или по 20,8 тыс. рублей на одного. Билеты на троих человек из Москвы в Адлер и обратно в вагоне класса люкс в поезде уровня премиум достигли стоимости 73 тыс. рублей (18,3 тыс. рублей на одного), и эта поездка стала третьей среди самых дорогих в ноябрьские выходные.

Самыми дорогостоящими на начало ноября железнодорожными маршрутами стали Москва – Новороссийск за 18 тыс. рублей в премиум-поезде, в вагоне класса люкс: общая стоимость заказа составила 36 тыс. рублей на двоих. Из Москвы в Анапу в таком же поезде и вагоне путешественник доехал за 17,7 тыс. рублей. За путешествие из Ростова-на-Дону в Сочи в мягком вагоне поезда класса премиум двое пассажиров заплатили 35 тыс. рублей (17,5 тыс. рублей на одного).

Из Санкт-Петербурга в ноябрьские праздники самый дорогой билет на поезд был оформлен в Москву — 16,7 тыс. рублей на «Сапсане». Дорогостоящими оказались также ж/д билеты в столицу из Севастополя (16,5 тыс. рублей, поезд «Таврия», вагон люкс, два билета), в Анапу (14,4 тыс. рублей, поезд премиум) и из Симферополя (14,1 тыс. рублей, поезд «Таврия», вагон люкс, два билета).

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в РФ с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1 %, а на грузовые железнодорожные перевозки — на 8 %. Об этом сообщили 3 ноября в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).