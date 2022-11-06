Доставку товаров с помощью дронов планируют развить за 10 лет

11:14, 06 ноября 2022, ПАИ

Доставка с использованием беспилотников в России через 10 лет станет такой же доступной и распространённой, как сервисы заказа такси, сообщает РИА Новости.

«Попробуем провести аналогию с относительно новым, но уже прочно вошедшим в нашу жизнь сервисом. Например, «Яндекс.Такси»: впервые данное приложение стало доступно для пользователей в 2011 году. Сервис рос, развивался, прошёл через множество этапов конкурентной борьбы, слияний, реструктуризаций и так далее. В итоге чуть более чем за 10 лет небольшое бизнес-направление выросло в целую экосистему с многомиллионной ежедневной аудиторией и многомиллиардной капитализацией», — сообщил руководитель направления беспилотных авиационных систем «НПП «Радар ммс», компании-участника рынка НТИ «Аэронет», Василий Анцев в кулуарах конференции «Национальная технологическая революция 20.35».

«Думаю, что и сфере БАС (беспилотные авиационные системы. — Ред.) потребуется около 10 лет, чтобы вызов дрона через приложение стал такой же привычной операцией, как заказ такси», — заявил он.

Василий Анцев добавил, что для развития доставки дронами требуется решить ряд задач как на законодательном, так и на технологическом уровне. Например, необходимо создать безопасную инфраструктуру для полётов аппаратов, в том числе в едином воздушном пространстве с пилотируемой авиацией, выработать и принять правила безопасности движения транспорта, а также создать бесперебойную защищённую от помех и перехвата линию связи между беспилотным воздушным судном и станцией внешнего пилота, вне зависимости от их удалённости друг от друга.

«Много технических и технологических проблем предстоит разрешить, прежде чем беспилотники можно будет выпускать в единое воздушное пространство вместе с пилотируемой авиацией. Но ведь и самолётам пришлось проделать очень долгий путь, прежде чем их признали самым безопасным видом транспорта», — заключил эксперт.