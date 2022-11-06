Более 10 населённых пунктов Херсонской области остались без света в результате теракта

16:10, 06 ноября 2022, ПАИ

В результате теракта на ЛЭП Берислав – Каховка без света осталось более 10 населённых пунктов Херсонской области, сообщает телеграм-канал «Берислав Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Украинские ДРГ подорвали три железобетонные опоры ЛЭП на магистрали.

Напомним, что сегодня ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по Каховской ГЭС.