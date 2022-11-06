Стали известны первые итоги чемпионата по регби-7
Завершилась первая игровая неделя чемпионата Псковской области по регби-7, сообщает группа «Регби Псковская область Псков» в соцсети «ВКонтакте».
На стадионе «Машиностроитель» сразились две команды — РК «Скобарь» и РК «Псков». Исход игр весьма неоднозначный. В первом матче разгромную победу одержал РК Псков» со счётом 43:5.
В перерыве между играми РК «Скобарь» нанёс ответное поражение, матч завершился со счётом 26:20.
Лучшими игроками стали Владислав Марченко (РК «Скобарь») и Сулаймон Омонов (РК «Псков»).
Положение команд после первой игровой недели:
– РК «Псков» — 6 очков, лидирует, забрав бонус атаки и защиты,
– РК «Скобарь» — 4 очка.
Напомним, что команде из Пскова удалось завоевать второе место на фестивале массового спорта Ассоциации студенческих спортивных клубов России по регби.