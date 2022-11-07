Без штрих-кода и скидки: что изменится при оформлении водительских прав

14:28, 07 ноября 2022, ПАИ

Водительские права начнут оформлять без штрих-кодов, возможности применения ряда категорий расширят, а вот скидку при оформлении и замене документа планируют отменить. Все эти изменения вступят в силу 1 марта 2023 года, сообщает Autonews.ru.

Старые водительские права продолжат действовать еще три года. Обладателям водительских удостоверений, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, документ можно пока не менять. В ГИБДД после согласования с Минюстом добились продления возможности использования прежних прав еще три дополнительных года. Штрафовать обладателей таких прав не станут: все изменения будут отражены в электронном виде в базе ГИБДД и инспекторы поймут, что документ продолжает действовать.

Отмена скидки при оформлении водительских прав ожидается с 1 января 2023 года. Как предупредили в Минфине, ведомство планирует эту скидку отменить, так как каких-либо других предложений относительно будущего этой льготы от других заинтересованных ведомств пока не поступало.



Новый проект постановления правительства, меняющий перечень документов, которые кандидаты должны предъявлять в ГИБДД для прохождения экзаменов на права, должен заработать с 1 марта 2023 года. После его вступления в силу кандидатам не нужно будет приносить медицинские заключения о наличии/отсутствии у них медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде через Минздрав России. При этом проходить всех необходимых врачей и получать справку все равно придется.

В том же проекте постановления теперь прописан полный перечень оснований для приостановления проведения экзаменов. Также указаны причины для проставления выдачи российского и международного водительского удостоверения и проставления обмена иностранного водительского удостоверения. К таким основаниям, в частности, отнесены:

истечение срока действия паспорта;

истечение срока действия иного документа, удостоверяющего личность;

истечение срока действия медицинского заключения;

неявка на экзамен или для получения водительского удостоверения.

Основания, когда у водителей могут аннулировать их действующие много лет права, также прописаны в новом постановлении. Для этого в пункт 35 действующих правил уже внесли изменения и дополнения. Так, водительские права в ГИБДД аннулируют в следующих случаях:



если водительское удостоверение выдано на основании документов, которые признали подложными (поддельными) либо было доказано, что их выдавали с нарушением правил (пункт «г»);

если подтверждено наличие у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортным средством (пункт «ж»);

при поступлении сведений об аннулировании медицинского заключения – в случае неявки водителя транспортного средства на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование (пункт «и»).

Если в ГИБДД узнают о том, что у водителя обнаружены заболевания, которые ранее врачи не нашли при прохождении медосмотра, ему предложат заново пройти обследование и получить права уже с учетом состояния здоровья. Например, если у водителя испортилось зрение, ему нужно будет получить очки и заново оформить права уже с учетом этого.

Согласно проекту приказа МВД России, с 1 марта 2023 года при оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне. Это связано с тем, что в настоящее время этот штрих-код инспекторы ГИБДД не используют для считывания информации с прав.



Эксперимент с использованием электронного водительского удостоверения в России уже идет. С 1 октября у автомобилистов есть возможность предъявить инспекторам ГИБДД QR-код вместо бумажных прав: его можно сформировать через приложение «Госуслуги. Авто». Сотрудники Госавтоинспекции могут считать QR-код с помощью служебных мобильных устройств с установленным специальным программным обеспечением. При этом по правилам водители также должны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде. Штраф за забытое водительское удостоверение составляет 500 руб.

Результаты эксперимента должны будут обработать в ГИБДД и МВД.