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Культура

Стал известен состав жюри конкурса анимации «Пушкин и...»

Стал известен состав жюри конкурсной программы первого фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…». Об этом сообщается в группе «Пушкин и...» | 17-20 ноября 2022» в соцсети «ВКонтакте».

В программу вошли 40 мультипликационных фильмов, которые будут показаны с 17 по 20 ноября в научно-культурном центре «Пушкиногорье» Пушкиногорского района.

«Отборочная комиссия фестиваля провела кропотливую подготовительную работу: среди всех мультфильмов для детей и взрослых, основанных на классических и современных литературных произведениях и снятых в 2020-2022 годах, были выбраны лучшие из лучших», — говорится в сообщении. 

Оценивать фильмы конкурсного показа будет профессиональное жюри: писатель Марина Москвина; художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская; актриса Яна Есипович; режиссер-сценарист, художник Светлана Филиппова.

Фото здесь и далее: группа «Пушкин и...» | 17-20 ноября 2022» в соцсети «ВКонтакте»

 Председатель жюри - ведущий российский режиссер анимационного кино, педагог Алексей Демин. 

Кроме конкурсного показа, в программе фестиваля спецпоказы и ретроспективы, встречи с создателями фильмов и писателями, а также тематические мастер-классы.

«Пушкин и…» - ежегодный смотр анимационных фильмов, основанных на литературных произведениях, и фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей. В 2022 году он пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, что к мультфестивалю «Пушкин и…» присоединятся пять городов Псковской области. 

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