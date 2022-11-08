Безработный пскович задержан за стрельбу по городскому автобусу

10:54, 08 ноября 2022, ПАИ

В Пскове задержан молодой человек, который из хулиганских побуждений расстрелял из пневматического пистолета городской автобус. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ранее сообщалось, что 29 октября около 21:00 на Крестовском шоссе неизвестный повредил несколько стекол городского автобуса маршрута № 4. Водитель и пассажиры не пострадали. Причиненный ущерб устанавливается.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, установлена личность местного жителя, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это безработный пскович 2001 года рождения. В настоящее время он задержан», - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый шел по Крестовскому шоссе со своими приятелями и решил продемонстрировать приобретенный им пневматический пистолет. Для «большей наглядности» он произвел выстрелы по окнам проезжавшего мимо городского автобуса. Этот случай вызвал в регионе широкий общественный резонанс.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В ходе обыска изъяты пневматический пистолет, баллончики к нему и банки с металлическими шариками. Ведется следствие.