В Псковской области работают над вопросом введения в школах военной подготовки

15:30, 08 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что одобряет введение военной подготовки в школах, колледжах и техникумах. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Он подчёркивает, что поддерживает позицию Минобороны. По его словам, в Псковской области сейчас работают в этом направлении. Недавно глава региона встретился с инициативной группой в Пскове. «Почти все офицеры с боевым опытом», — отметил он.

Михаил Ведерников также рассказал, что сейчас поступает много обращений на одну тему: люди призывного возраста хотят получить дополнительную теоретическую и физическую подготовку. Офицеры Псковской области в свою очередь предложили организовать эту работу.

«Инициатива хорошая и востребованная. Тем более что для молодёжи они предлагают отдельную патриотическую программу с упором на историю и начальную подготовку. Поддержал идею. В ближайшее время начнётся работа», — уточнил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Совфеде также поддержали идею вернуть в школы военную подготовку.