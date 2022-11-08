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Общество

В Псковской области работают над вопросом введения в школах военной подготовки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что одобряет введение военной подготовки в школах, колледжах и техникумах. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. 

Он подчёркивает, что поддерживает позицию Минобороны. По его словам, в Псковской области сейчас работают в этом направлении. Недавно глава региона встретился с инициативной группой в Пскове. «Почти все офицеры с боевым опытом», — отметил он.

Михаил Ведерников также рассказал, что сейчас поступает много обращений на одну тему: люди призывного возраста хотят получить дополнительную теоретическую и физическую подготовку. Офицеры Псковской области в свою очередь предложили организовать эту работу. 

«Инициатива хорошая и востребованная. Тем более что для молодёжи они предлагают отдельную патриотическую программу с упором на историю и начальную подготовку. Поддержал идею. В ближайшее время начнётся работа», — уточнил Михаил Ведерников.  

Ранее сообщалось, что в Совфеде также поддержали идею вернуть в школы военную подготовку. 

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